2019/02/02 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية تتوقع اليوم الأنظمة الجوية، لأمطار وانخفاض في درجات الحرارة في الأيام القادمة ، بحسب توقعات متنبئين جويين وراصدين لحالة الطقس وفق التوقعات القريبة والمتوسطة المدى.حيث كشف صادق عطيه، على فيسبوك وتابعته اليوم الثامن ان “آخر تحديثات خرائط الطقس تشير الى استقرار نسبي وطقس صحو يسود الاجواء هذا اليوم والايام المقبلة، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام تحذيرات من منخفض جوي كبير تشهد الايام القادمة يتركز في هذه المناطق صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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