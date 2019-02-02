الحكومة اللبنانية الجديدة ستعد بيانا عن أهدافها

2019/02/02 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد أحمد فليفل، مساء أمس الخميس، من داخل قصر بعبدا الرئاسي، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة للبنان برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، والتي استغرق تأليفها قرابة 9 أشهر.

وشهدت الوزارة الجديدة تسمية ريا حفار الحسن، وزيرةً للداخلية والبلديات في التشكيل الجديد للحكومة اللبنانية، مفاجأة غير متوقعة للكثيرين داخل البلاد وخارجها؛ حيث أصبحت أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.

وهذه هي المرة الثانية، التي يختار الحريري فيها ريا حفار الحسن المقربة منه لتمثيله في الحكومة كوزيرة داخلية، بعدما تولت حقيبة المالية في أول حكومة شكلها بين العامين 2009 و2011.

وفيما يلي السيرة الذاتية للسيدة ريا حفار الحسن:

– تاريخ الميلاد: كانون الثاني 1967

– متأهلة من الدكتور جناح الحسن

– أم لثلاث بنات

الخبرة المهنية:

– 8 أبريل/نيسان 2015 وحتى اليوم: رئيسة مجلس ادارة – المديرة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

– نوفمبر/تشرين الثاني 2009 – 13 يوليو/حزيران 2011: وزيرة المال في الحكومة الاولى للرئيس سعد الحريري.

– عضو في مكتب رئيس الوزراء.

– مسؤولة عن مشاريع عديدة في رئاسة الحكومة، بما في ذلك دعم رئيس الحكومة في عدد من السياسات والمساعدة التقنية وبناء القدرات.

– عضو في مكتب تنسيق الإصلاح الحكومي المكلف بمراقبة تنفيذ برنامج “باريس 3”.

– ترؤس الجهود بالانابة عن الحكومة اللبنانية من أجل إنشاء صندوق إنعاش لبنان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بداية أزمة صيف 2006.

– الاشراف على مشروع البنك الدولي لتصميم وتنفيذ إصلاحات القطاع الاجتماعي.

– المشاركة في إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين تابع للبنك الدولي من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد الفلسطيني.

– مديرة مشروع للمشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي “دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية”.

– مديرة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “تعزيز قدرات اتخاذ القرار في مكتب رئيس الوزراء”.

– أبريل/نيسان 2005 – أكتوبر/تشرين الأول 2005: اختصاصية برنامج للحوكمة الاقتصادية واستهداف الفقر في مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي.

– ديسمبر/كانون الأول 2000 – يوليو/حزيران 2003: مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة.

– مديرة مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي “المساعدة المؤسسية للسياسة الاقتصادية والتجارة”.

– سبتمبر/أيلول 2000 – نوفمبر/تشرين الثاني 2000: مسؤولة أولى للائتمان العليا، بنك البحر المتوسط / قسم الخدمات المصرفية للشركات.

سبتمبر/أيلول 1999 – أغسطس/آب 2000: مساعدة مسؤول الائتمان، بنك بيبلوس / قسم الخدمات المصرفية للشركات، القسم التجاري.

– مارس/آذار 1995 – أغسطس/آب 1999: مستشارة وزير المالية ومنسقة تنفيذ الاصلاحات المالية في وزارة المالية.

– مشروع المساعدة الفنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي حول “تعزيز الإيرادات والإدارة المالية”.

– نوفمبر/تشرين الثاني 1992 – فبراير/شباط 1995: مستشارة وزير المالية.

– مارس/آذار 1991 الى أكتوبر/تشرين الاول 1992: مساعدة مدير، مجموعة البحر المتوسط للمستثمرين (MGSG).

– دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي.

التعليم:

– جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة.



درجة ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص في التمويل والاستثمار، شباط 1990.

– الجامعة الأمريكية في بيروت، بكالوريوس في إدارة الأعمال، يونيو/حزيران 1987.

– مدرسة الانترناشونال كولدج.



بكالوريا جزء الثاني، علوم تجريبية، يونيو/حزيران 1984.

وضمّ التشكيل الحكومي الجديد في لبنان أربع حقائب نسائية، فإلى جانب “ريا”، عُيِّنت ندى بستاني وزيرةً للطاقة والمياه، وفيوليت خيرالله وزيرة الدولة لشؤون المرأة، ومي شدياق وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

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