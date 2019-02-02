توقيع اتفاقية جديدة للنقل الجوي بين العراق وتونس

2019/02/02 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأبرمت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، اتفاقية النقل الجوي مع نظيرتها التونسية، والتي ستحل محل اتفاقية النقل الجوي لعام 1975 بين البلدين.وأوضح مدير عام الطيران المدني العراقي، علي خليل إبراهيم، في بيان، أنهم "وقعوا اتفاقية النقل الجوي مع الجانب التونسي، والتي ستحل محل اتفاقية النقل الجوي لعام 1975".وأضاف البيان أن "الاتفاقية وقعت بحضور سفير جمهورية العراق في تونس ماجد عبد الرضا، وسفير تونس في العراق إبراهيم الرزقي".وأشار البيان إلى أنه "تم أيضاً توقيع مذكرة تنفيذية لتسيير الرحلات المباشرة ما بين البلدين".لافتاً إلى أن "اجتماعات ومباحثات مكثفة عقدت على مدى يومين متتاليين مع الجانب التونسي والتي أثمرت عن اتفاق عمل مشترك في مجال التعاون الفني للمطارات والسلامة والملاحة الجوية".وأردف البيان أن "اللقاء جمع وزير النقل التونسي مع وفدي سلطة الطيران المدني العراقي والخطوط الجوية العراقية بهدف تنسيق العمل المشترك".واختتم البيان أن "هذه الخطوات تأتي في مجال فتح آفاق التواصل للنواقل الوطنية للتشغيل إلى مقاصد جوية جديدة، وكذلك لتوطيد العلاقات مع الدول العربية في مجال النقل الجوي والطيران المدني من خلال توقيع اتفاقية النقل الجوي بين بغداد وتونس والتي تعد خطوة إيجابية".

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