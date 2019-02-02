الوطني الكردستاني: حصة الاقليم في الموازنة مؤمنة وبغداد سترسل رواتب البيشمركة شهريا

2019/02/02 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا ،السبت، ان حصة الاقليم مؤمنة في قانون الموازنة ، ويتضمن تخصيصات لرواتب موظفي اقليم كردستان ووزارة البيشمركة.

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