التغيير: المجلس الاعلى لمكافحة الفساد مخالف للدستور

2019/02/02 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت كتلة التغيير النيابية، السبت، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد "مخالف للدستور"، ومخالف لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء الذي نص عليه الدستور.

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