2019/02/02 | 15:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عدت كتلة التغيير النيابية، السبت، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد "مخالف للدستور"، ومخالف لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء الذي نص عليه الدستور.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التغيير: المجلس الاعلى لمكافحة الفساد مخالف للدستور) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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