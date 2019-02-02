آلاف السياح يتوجهون إلى إقليم كوردستان لقضاء عطلة نصف السنة الدراسية

2019/02/02 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو-أربيلفي أول أيام عطلة نصف السنة الدراسية في العراق، توجه آلاف السياح صوب إقليم كوردستان، ويقول رئيس الهيئة العامة للسياحة إنه خلال أربع ساعات، دخل أكثر 5000 سائح إلى أربيل من خلال نقطة تفتيش واحدة.وصرح رئيس الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، مولوي جبار، لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه "مع بدء عطلة نصف السنة الدراسية، بدأ آلاف السياح من وسط وجنوب العراق يتدفقون على إقليم كوردستان، وفي أول أيام عطلة نصف السنة الدراسية في العراق، توجه آلاف السياح صوب إقليم كوردستان، فخلال أربع ساعات فقط، دخل 5450 سائحاً إلى أربيل من خلال نقطة تفتيش واحدة، وكان هناك الكثير من الازدحام والضغط على نقاط التفتيش المؤدية إلى الإقليم".وأشار جبار إلى تقديم الكثير من التسهيلات للسياح، وتبليغ نقاط التفتيش والفنادق والمطاعم بتقديم كل التسهيلات للسياح.وأضاف جبار: "هناك أكثر من مئة شركة سياحية في وسط وجنوب العراق تقوم بنقل السياح إلى إقليم كوردستان".عطلة نصف السنة الدراسية في العراق هي 15 يوماً، وقد بدأت في الأول من شباط الحالي.

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