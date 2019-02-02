النصر يرد على الديمقراطي بشأن العبادي

2019/02/02 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/02/02 17:52

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بغداد- العراق اليوم:

رد ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، السبت، على بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الموجه ضد العبادي بشأن اوضاع محافظة كركوك.

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، في بيان صحفي ان "ما صدر من الحزب الديمقراطي الكردستاني، تصريحات غير مسؤولة، وردة الفعل في بيانهم على شيء لم يقله العبادي، دليل على انهم خائفون من خيالهم وانهم يعملون ويتحركون بشيء خطير يخافون كشفه".

واضاف، ان "رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وحد كركوك وارجعها الى أهلها، دون سفك قطرة دم واحدة، واحترم جميع مواطني كركوك مهما كانت مكوناتهم".

وأضاف، ان "الاطراف الخائفة من وحدة العراق ووحدة كركوك، اعتبروا تواجد القوات العراقية في كركوك، احتلالا اجنبيا، رغم ان هذه القوات هي من حررت العراق من تنظيم داعش الارهابي ودافعوا عن العراق وكركوك وكردستان، وتصدوا لكل مؤامرات الانفصال وتقسيم العراق"

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