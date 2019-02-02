بالفيديو والصور .. رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يتسلم ١٣٠٠ قطعة اثارية

2019/02/02 | 15:57

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تسلم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ١٣٠٠ قطعة اثارية نادرة

استعادتها السلطات الاردنية .وأعرب عبد المهدي عن شكره لرئيس وزراء المملكة الاردنية

الهاشمية عمر الرزاز لوضع اليد على هذه الاثار المهربة واعادتها الى

العراق .وأكد رئيس الوزراء، ان" هذه الاثار النادرة وان كانت عراقية لكنها ملك

للإنسانية واعادتها ربح للعراق والاردن .وتم توقيع محضر تسليم القطع الاثارية بعد جلسة المباحثات المشتركة

التي عقدت اليوم في منطقة الحدود المشتركة .

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