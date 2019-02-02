بالصور || بعد توقفها بسبب السيول .. الكهرباء تعيد محطة كهرباء الرستمية الثانوية الى العمل

2019/02/02 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، السبت ، عن إعادة محطة الرستمية الثانوية الى

العمل بعد توقفها بسبب السيول.وذكرت الوزارة في بيان تلقت آفاق، نسخة منه ، إن "الملاكات الهندسية

والفنية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، تمكنت من اعادة محطة

الرستمية الثانوية الحاكمة (٣٣ ك.ف)، الى الخدمة بوقت قياسي، والتي

تغذي مشروع الماء، وجميع محطات الصرف الصحي وتصريف المياه، لعموم

مناطق شرق القناة، ومدينة الصدر، بعد ان خرجت بسبب السيول القادمة من

محافظة ديالى، والتي ضربت جسر ديالى القديم، وأدت الى سقوط مقطع من

الجسر، وتضرر القابلوات الرئيسية في المحطة، مساء يوم أمس الاول

الخميس".وأضاف البيان، أنه "بجهود استثنائية ووقت قياسي استنفرت ملاكات الشركة

المذكورة وجهدها الآلي، رغم السيول الجارفة، والتي باشرت العمل منذ

الساعة السادسة من صباح يوم أمس الجمعة، حيث تم مد قابلوات بطول

(١٥٠٠) متر من محطة الصمدية التحويلية (١٣٢ ك.ف)، وجرى تغيير مسار

القابلوات، على جسر ديالى الآلي الجديد، وأنجز العمل بالكامل في

الساعة السابعة من صباح الْيَوْمَ السبت الموافق ٢ /٢/ ٢٠١٩، وأعيدت

الطاقة الكهربائية الى مشروع المياه ومحطات الصرف الأخرى".

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