2019/02/02 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/تفكيك دار مفخخ وتفجير 68 عبوة ناسفة في الانبار

02/02/2019 15:46:00 PM |

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واع بغداد

اعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، اليوم السبت، تفكيك دار مفخخ وتفجير 68 عبوة ناسفة في الانبار.

وذكر رسول في بيان، تلقت (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات الانبار تمكنت من تفجير ٦٨ عبوة ناسفة"، لافتا الى " تفكيك دار مفخخ في الانبار".

واضاف ان " القوات الامنية تمكنت أيضاً من تفجير حزام ناسف من مخلفات عصابات داعش الارهابية ضمن قاطع المسؤولية".

واشار الى ان "قيادة عمليات الجزيرة نفذت واجبا لتطهير طريق من قاعة عين الأسد الجوية الى سيطرة العكبة"، مشيرا الى انها "نفذت واجبا اخر تمكنت خلاله من تطهير مسار أنبوب في شركة النفط في منطقة كبيسه بمسافة ١ كيلو متر".

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