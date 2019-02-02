الحشد يحبط محاولة لإستهداف داعش القطعات الأمنية على الحدود

2019/02/02 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف الحشد الشعبي, اليوم السبت, تجمعا لداعش الإجرامي داخل الأراضي السورية، فيما احبط محاولة التنظيم للتسلل والهجوم على الحدود العراقية.وذكر مصدر في تصريح صحفي

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