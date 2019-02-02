الامانة تعلن افتتاح نفق الشرطة بعد إكمال اعمال الصيانة

2019/02/02 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، افتتاح نفق الشرطة بعد إكمال الاعمال الخاصة بنفق الشرطة غربي العاصمة بغداد.وذكرت الامانة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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