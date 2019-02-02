الهجرة.. كيف أصبحت أهم قضايا دولة المهاجرين؟

2019/02/02 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضيعة للوقت..هكذا وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحادثات مع الكونغرس بشأن التوصل إلى حل لمعضلة بناء سور على الحدود مع المكسيك،

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