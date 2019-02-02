عبدالمهدي يتسلم ١٣٠٠ قطعة آثارية مهربة

2019/02/02 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، ١٣٠٠ قطعة اثارية نادرة استعادتها السلطات الاردنية.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، "أعرب عبد المهدي عن شكره لرئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز لوضع اليد على هذه الاثار المهربة واعادتها الى العراق".

وأكد عبد المهدي، ان "هذه الاثار النادرة وان كانت عراقية لكنها ملك للإنسانية واعادتها ربح للعراق والاردن".

واشار البيان الى، انه "تم توقيع محضر تسليم القطع الاثارية بعد جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت اليوم في منطقة الحدود المشتركة".

تحرير: عامر الشيباني

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