مركز الاعلام الرقمي : 19 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2019/02/02 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس- 2 باط / فبراير: اعلن مركز الاعلام الرقمي ، ان ” عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بلغ 19 مليون شخص،بمعدل 48% من عدد السكان ” .

وتابع المركز ، ان” التقرير الرقمي السنوي الذي تصدره كل من منصتي We are social و Hootsuite كشف، في آخر احصائية، عن هذا الرقم لعدد مستخدمي مواقع التواصل في العراق، وبيّن ايضا ان عدد من يستخدم هذه المواقع من خلال اجهزة الهاتف بلغ 18 مليون بزيادة مليون مستخدم عن العام الماضي “، مشيرا الى ، ان ” التقرير الرقمي اكد ان عدد مستخدمي الانترنيت في العراق هو 19.68 مليون شخص بزيادة 680 الف شخص عن العام الماضي ، علما ان التقرير السنوي اياه اكد وجود 3.484 مليار مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم و 3.256 مليار مستخدم لهذه المواقع عن طريق الهاتف ” .



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