ناد تركي يحقق رقما قياسيا بالتعاقد مع 22 لاعبا في ساعتين

2019/02/02 | 15:59

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انقرة-عراق برس-2 شباط/ فبراير:حقق ناد تركي رقمًا قياسيًا نادرًا في سوق انتقالات اللاعبين؛ بعدما تعاقد مع 22 لاعبًا في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

وفي واقعة غريبة، تعاقد نادي إلازيجسبور، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى التركي مع 22 لاعبًا، في آخر ساعتين من سوق الانتقالات الشتوي.

وذكرت شبكة “ESPN” الأميركية، أن إلازيجسبور استغل رفع الاتحاد التركي الحظر المفروض على النادي، ليتعاقد مع 22 لاعبًا، منهم 12 لاعبًا بعقد دائم، و10 لاعبين على سبيل الإعارة.

وقال رئيس النادي التركي سلجوك أوزتورك، في تصريحات صحفية: “أود أن أشكر الجميع في النادي على هذا المجهود الرائع الذي تم في وقت قياسي”.

ويملك إلازيجسبور 16 نقطة فقط من 19 مباراة، ويحتل المركز السابع عشر (قبل الأخير).انتهى(1)

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