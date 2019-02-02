2019/02/02 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن إعادة محطة الرستمية الثانوية (٣٣ ك.ف) إلى الخدمة بوقت قياسي بعد خروجها بسبب السيول التي ضربت جسر ديالى القديم.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، تمكنت من إعادة محطة الرستمية الثانوية الحاكمة (٣٣ ك.ف)، إلى الخدمة بوقت قياسي، والتي تغذي مشروع الماء، وجميع محطات الصرف الصحي وتصريف المياه، لعموم مناطق شرق القناة، ومدينة الصدر".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن المحطة "خرجت مساء أمس الأول الخميس بسبب السيول القادمة من محافظة ديالى، والتي ضربت جسر ديالى القديم، وأدت إلى سقوط مقطع من الجسر، وتضرر القابلوات الرئيسية في المحطة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الكهرباء تعلن إعادة محطة الرستمية الثانوية إلى الخدمة بوقت قياسي) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الكهرباء تعلن إعادة محطة الرستمية الثانوية إلى الخدمة بوقت قياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).