بالفيديو.. عبد المهدي يتسلم 1300 قطعة أثرية نادرة من الأردن

2019/02/02 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، عن تسلم الأخير 1300 قطعة أثرية نادرة استعادتها السلطات الأردنية.وقال المكتب في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تسلم ١٣٠٠ قطعة اثارية نادرة استعادتها السلطات الاردنية".

وأعرب عبد المهدي، بحسب البيان، عن "شكره لرئيس وزراء المملكة الأردنية عمر الرزاز لوضع اليد على هذه الآثار المهربة وإعادتها إلى العراق".

وتابع عبد المهدي، أن "هذه الآثار النادرة وإن كانت عراقية لكنها ملك للإنسانية واعادتها ربح للعراق والأردن".

يذكر أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التقى، في وقت سابق من اليوم السبت، نظيره الاردني عمر الرزاز عند الحدود العراقية الأردنية.

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