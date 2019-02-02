تذاكر لحفلات بيونسيه “مجانية” مدى الحياة

2019/02/02 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت النجمة الأمريكية بيونسيه لجمهورها عن فرصة بحضور حفلاتها مع زوجها الموسيقي جاري زي، من خلال تذاكر مجانية مدى الحياة.ونشرت بيونسيه هذا العرض عبر حسابها على “انستغرام”، موضحة أنّ “الطامحين للفوز بهذه الفرصة، عليهم اتباع حمية نباتية في الأساس لمدة شهر كامل”.واشارت وسائل اعلامية تابعها “ناس”، اليوم (2 شباط 2019)، […]

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