الشفافية مطلوبة في كل القروض والاتفاقيات الدولية

2019/02/02 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خليل ابراهيم العبيدي… لو لم تكونوا فاسدين ، لما كانت كل هذه المطالبات الملحة في توخي الشفافية في مسألة إبرام العقود والاتفاقيات الدولية ، واليوم وكان العراق ملك لابائكم تتفقون بما لايعلم الشعب، وما الاتفاقية مع الاردن وما بدأ يتسرب عن مضمينها سوى خروج على المألوف في توازن المصالح، وقبل كل شئ اود […]

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