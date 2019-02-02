بوتين يرد على ترامب.. تعليق معاهدة الصواريخ وإنتاج صاروخ أسرع من الصوت

2019/02/02 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة نزع الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ردا بالمثل على قرار مماثل من الولايات المتحدة.وأضاف أن

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