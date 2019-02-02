عندما يستغل الدين لتبرير مساوئ ترامب

2019/02/02 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الكاتب دانا ميليبانك في صحيفة واشنطن بوست إن ما قالته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز بأن الله اختار الرئيس الأميركي

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