2019/02/02 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عادل عبد المهدي والرزاز يمنحان الاذن بمرور اولى الشاحنات عبر منفذ طريبيل الحدودي

عادل عبد المهدي والرزاز يمنحان الاذن بمرور اولى الشاحنات عبر منفذ طريبيل الحدودي

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي والرزاز يمنحان الاذن بمرور اولى الشاحنات عبر منفذ طريبيل الحدودي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي والرزاز يمنحان الاذن بمرور اولى الشاحنات عبر منفذ طريبيل الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).