واشنطن ما بين الإنسحاب العسكري والحرب الإقتصادية على سوريا

2019/02/02 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ ميشيل كلاغاصي ..سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قال: سأنسحب من سوريا, ثم قرر الإنسحاب, وبالفعل بدأ بالإنسحاب … لكن الأصوات علت وبدأ الصراع الأمريكي الداخلي في أروقة ودوائر ومفاصل التأثير والحكم في الإدارة الأمريكية, وبدا الرئيس الأمريكي وحيدا ً في الدفاع عن قراره, حاول استيعاب الهجوم العنيف, وأبطئ وتيرة تنفيذ الإنسحاب ومنحه […]

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