عبد المهدي من منفذ طريبيل: التبادل التجاري بين العراق والاردن سينعكس ايجابا على حركة السوق

2019/02/02 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من نفذ طريبيل، اليوم السبت، التبادل التجاري بين العراق والاردن سينعكس ايجابا على حركة السوق.وقال مكتبه في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن " رئيس مجلس الوزراء ونظيره الاردني عمر الرزاز استقبلا الشاحنات الداخلة عبر المنفذ بالاتجاهين واعطيا الإذن بمرورها".

واعرب عبد المهدي عن "سعادته بإنطلاق مرحلة جديدة للتبادل التجاري بين العراق والاردن لمصلحة الشعبين والتدفق الكبير لحركة شاحنات النقل البري عبر منفذ طريبيل الحدودي".



واكد خلال تفقده منفذ طريبيل ان "عوائد حركة النقل والتجارة ستنعكس بشكل ايجابي وتنعش سوق العمل في العراق ومحافظة الانبار خصوصا وعلى طول الطريق نحو بقية المدن العراقية ، الى نتائجها لصالح تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي" .



واطلع رئيس مجلس الوزراء على "سير العمل في المنفذ وعدد الشاحنات المارة سابقا وبعد هذا اليوم وأثرها على مضاعفة الايرادات".

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