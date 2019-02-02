المعارضة السورية توجه طلبا لمسعود بارزاني

2019/02/02 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت هيئة تفاوض المعارضة السورية يوم السبت زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني الى تأدية دوره في معالجة الازمات في سوريا.

وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني ان الاخير التقى في صلاح الدين، وفد هيئة تفاوض المعارضة السورية الذي ضم نصر الحريري رئيس الهيئة، وأعضاء هيئة تفاوض المعارضة السورية .

واضاف البيان ان الوفد "أكد على دور ومكانة بارزاني وتأثيره في معالجة المشكلات".

ونوه البيان الى ان الوفد دعا بارزاني "الى أن يكون له دور فاعل في إنجاح الجهود الحالية التي تبذل بهدف معالجة الأزمات في سوريا، وكذلك في حماية مستقبل الشعب الكوردي هناك".

وواردف البيان انه "في ذات اللقاء، تم تبادل الآراء حيال مواقف الدول الكبرى وآخر المستجدات والمتغيرات السياسية في سوريا وقرار سحب القوات الأمريكية في ذلك البلد .



كما تم التأكيد على التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف من أجل معالجة المشكلات عن طريق الحوار والتفاهم".

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