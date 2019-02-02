١٣٠٠ قطعه اثرية استلمها اليوم عادل عبد المهدي شاهد بالصور

2019/02/02 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية نشر اليوم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، صوراً لعدد من القطع الاثرية التي تسلمها الوفد العراقي من رئيس مجلس الوزراء الاردني عمر الرزاز.وجرى صباح اليوم اجتماع مشترك بين الحكومتين العراقية والاردنية، برئاسة عبدالمهدي ونظيره الاردني عمر الرزاز، على الخطوط العراقية الاردنية، لتنفيذ اتفاق التعاون وافتتاح المنطقة الصناعية …

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