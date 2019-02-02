الحشد الشعبي يحبط محاولة داعش لإستهداف القطعات الأمنية على الحدود مع سوريا

2019/02/02 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الحشد الشعبي ،السبت، عن قصف تجمع لداعش الإجرامي داخل الأراضي

السورية، واحباط محاولة التنظيم للتسلل والهجوم على الحدود

العراقية.

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