عبد المهدي يأمر بهيكلة قيادة عمليات شرق الأنبار لتحل محلها قيادة عمليات المحافظة

2019/02/02 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ،السبت،

بهيكلة قيادة عمليات شرق الانبار.وذكرت مصادر مطلعة؛ أن “عبدالمهدي امر بهيكلة قيادة عمليات شرق

الانبار؛ وان تحل قيادة عمليات الانبار محلها”.وأضافت؛ كما امر بـ “نقل الفرقة 14 من الانبار إلى أطراف كركوك وتسليم

قاطعها (الكرمة؛ الفلوجة؛ الصقلاوية) إلى الفرقة 10”.

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