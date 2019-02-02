2019/02/02 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الحشد الشعبي يعلن احباط هجوم لداعش على القطعات الأمنية على الحدود

02/02/2019 15:57:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت قيادة الحشد الشعبي، احباط هجوم لتنظيم داعش على القطاعات الأمنية على الحدود العراقية السورية.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )، أن "القوة الصاروخية للحشد الشعبي وبعد ورود معلومات استخبارية استهدفت تجمعا لعناصر بتنظيم داعش الإرهابي في منطقة باغوز السورية"، مبينا ان "عناصر داعش كانوا ينوون الهجوم على القاطعات الامنية على الحدود ".

وأضاف البيان، أن "القوة الصاروخية دكت تجمع التنظيم بشكل مكثف واوقعت قتلى وجرحى بصفوفه بحسب المعلومات الاستخبارية الواردة".

ت/ب.ش

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