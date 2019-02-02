شاب يدخل 3 ملايين تعديل على ويكيبيديا !

2019/02/02 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض تلفزيون "سي بي إس" تقريرا عن قصة شاب "مغمور" كتب 35 ألف مقال في ويكيبيديا، وقام بأكثر من 3 ملايين تعديل في مقالاتها.وتسبب التقرير

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