قيادة العمليات: ضبط اسلحة واعتدة وتطهير احد الطرق المهمة في الانبار

2019/02/02 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الإعلام الأمني, اليوم السبت, عن ضبط أسلحة واعتدة وتطهير أحد الطرق المهمة في محافظة الانبار.وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في

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