برشلونة يعلن غياب ياسبر سيليسين لمدة تصل إلى ستة أسابيع

2019/02/02 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- و نشر النادي بياناً عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه غياب اللاعب عن كلاسيكو الكأس أمام ريال مدريد . هذا و سيتم تعويضه في اللائحة بالحارس الثاني إينياكي بينيا الذي ضمته لائحة برشلونة لمواجهة فالنسيا.

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