اجتماع طريبيل ..حزمة اتفاقيات عراقية – أردنية تدخل حيّز التنفيذ

2019/02/02 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد دخلت الاتفاقيات والتفاهمات التي ابرمها العراق سابقًا مع الأردن حيز التنفيذ، مع الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بنظيره الأردني عمر الرزاز في طريبيل.وافادت وكالة الانباء الأردنية، “بترا”، أنه “في ختام مباحثات رئيس الوزراء عمر الرزاز مع نظيره العراقي عادل عبدالمهدي، وبحضور وزراء ومسؤولين من الجانبين وسفيري البلدين اليوم السبت، […]

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