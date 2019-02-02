بيان مشترك بين عبد المهدي والرزاز يكشف تفاصيل بنود الاتفاق بين الاردن والعراق

2019/02/02 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن بيان مشترك صادر عن الحكومتين العراقية والاردنية عن البدء بعمل آلية النقل للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين اعتبارا من اليوم السبت.

وعقد اجتماع بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره الاردني عمر الرزاز في معبر طربيل الحدودي افضى للاتفاق الاتي:

الموافقة على منح أفضليّة لسلع زراعية عراقية للدخول إلى الأردنّ في مواسم شحيحة.

تشكيل لجنة فنيّة لتقديم حلول توافقية نهائية لملفات مالية عالقة بين البلدين.

تكليف وزيري الصناعة في كلا البلدين لعقد اجتماعات شهرية لمتابعة قرارات وتفاهمات مشتركة.

الاتفاق على التغلب على كافة المعوقات في مجال السياحة العلاجية.

الأردن ملزم بتدريب كوادر طبية عراقية وتسهيل إجراءات حصولهم على البورد الأردني.

اعتماد جهات لتسهيل إجراءات سفر رجال أعمال عراقيين إلى الأردن

الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الاعتمادية لضمان جودة الخدمات الصحية.

الأردن يوافق على تدريب كوادر عراقية في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه.

العراق يوافق على تأجير موقع مخصص لإقامة معرض أردني دائم في أرض معرض بغداد الدولي.

الأردن يخصص ألفيّ دونم لغايات إنشاء منطقة صناعية مشتركة مع العراق.

الأردن يوافق على إحداثيات موقع المنطقة الصناعيّة المشتركة مع العراق.

الاتفاق على إجراءات لغرض إنشاء منطقة صناعية أردنية عراقية مشتركة.

العراق يوافق على إعفاء سلع أردنية من رسوم جمركية.

الأردن يعفي البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من 75% من الرسوم.

توقيع اتفاق تجاري بين الملكية الأردنيّة والخطوط الجويّة العراقيّة في مجال الرمز المشترك.

العراق يوافق على تزويد الاردن بـ 10 آلاف برميل نفط يوميا من نفط كركوك.

بدء دراسات لازمة لإنشاء أنبوب النفط يمتّد من البصرة إلى ميناء العقبة.

الموافقة على تزويد الجانب العراقيّ بالكهرباء.

التوافق على تسوية قضايا عالقة ومبالغ ماليّة مطلوبة من كل طرف.

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