2019/02/02 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل الغد: قوات الأمن الفنزويلية تقيم حواجز أمنية قبيل بدء مظاهرات المعارضة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل الغد: قوات الأمن الفنزويلية تقيم حواجز أمنية قبيل بدء مظاهرات المعارضة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل الغد: قوات الأمن الفنزويلية تقيم حواجز أمنية قبيل بدء مظاهرات المعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).