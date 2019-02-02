عبدالمهدي من طريبيل: عوائد النقل والتجارة ستنعش سوق العمل في العراق والانبار

2019/02/02 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعرب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عن سعادته بإنطلاق مرحلة جديدة للتبادل التجاري بين العراق والاردن لمصلحة الشعبين والتدفق الكبير لحركة شاحنات النقل البري عبر منفذ طريبيل الحدودي.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عبدالمهدي ونظيره الاردني عمر الرزاز استقبلا الشاحنات الداخلة عبر المنفذ بالاتجاهين واعطيا الإذن بمرورها”.

وأكد عبدالمهدي خلال تفقده منفذ طريبيل، ان “عوائد حركة النقل والتجارة ستنعكس بشكل ايجابي وتنعش سوق العمل في العراق ومحافظة الانبار خصوصا وعلى طول الطريق نحو بقية المدن العراقية”، مشيرا الى “نتائجها لصالح تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي”.

وتابع البيان، انه “رئيس الوزراء اطلع على سير العمل في المنفذ وعدد الشاحنات المارة سابقا وبعد هذا اليوم وأثرها على مضاعفة الايرادات”.

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