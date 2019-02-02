ذي قار.. إعتقال مروجي مخدرات أحدهما مبتور الساقين

2019/02/02 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، إعتقال متهمين اثنين من مدينة الناصرية متهمين بترويج المخدرات في قضاء الشطرة.

وذكر بيان للشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عملية إلقاء القبض نفذت بعد تأكد المعلومة حيث تم نصب كمين بمدخل قضاء الشطرة اسفر عن القاء القبض على المتهمين (الاول عمره 30 عاما يقود سيارة نوع سمند تكسي، والثاني بعمر 21 عاما مبتور الساقين)، ضبط بحوزتهما (1000) قرص مخدر نوع كبتاجون والمعروف محليا بالكبتي”.

وأشار الى “توقيف المتهمين أصوليا على ذمة التحقيق”.

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