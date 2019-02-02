فوج المهمات الخاصة في ذي قار يستطلع الصحراء المحاذية لمحافظة المثنى

2019/02/02 | 16:36

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

نفذ فوج المهمات الخاصة في محافظة ذي قار وبالتنسيق مع قيادة عمليات الرافدين عملية استطلاعية واسعة لتفتيش المناطق الصحراوية في المحافظة .

شبكة اخبار الناصرية:نفذ فوج المهمات الخاصة في محافظة ذي قار وبالتنسيق مع قيادة عمليات الرافدين عملية استطلاعية واسعة لتفتيش المناطق الصحراوية في المحافظة .

وذكر بيان للشرطة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان العملية انطلقت من حقل صبه النفطي جنوب الناصرية وصولا للحدود الإدارية لمحافظة المثنى المجاورة .

وبين ان العملية تاتي في اطار العمليات الاستطلاعية الهادفة لتامين الحدود الإدارية للمحافظة , وتوفير الاجواء الامنة للمواطنين القاصدين لها بهدف التنزه في عطلة نهاية الأسبوع .

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