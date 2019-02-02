إلغاء مباراة في الدرجة الثانية الإيطالية بسبب إصابة خطيرة

2019/02/02 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر ألغى الطاقم التحكيمي لمباراة أسكولي وليتشي اللقاء بعد تعرض لاعب الأخير مانويل سكافوني لإصابة خطيرة على مستوى الرأس ونقله للمستشفى.

ولم تستمر المباراة أكثر من دقيقة واحدة من عمرها عندما اصطدم سكافوني مع لاعب أسكولي جياكومو بيريتا في التحام هوائي وسقط أرضاً وفقد الوعي.

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春节 تعنى رأس السنة الصينية ولكن باللغة الصينية ㊙️🈴 لاعبو توتنهام يرتدون قمصان خاصة أثناء عملية الإحماء احتفالاً برأس السنة الجديدة في الصين.🇨🇳 pic.twitter.com/vrVJdBfSQV— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019ودخلت سيارة الإسعاف مباشرة لأرض الملعب وتم نقل اللاعب للمستشفى المحلي، ليتخذ الحكم قراره بإلغاء المباراة وتأجيلها لوقت لاحق.

وأصدر ليتشي بياناً طمأن فيه الجماهير على حالة سكافوني ووضع صورة له بالمشفى مع بيريتا الذي اصطدم به في لقطة الإصابة.

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وأكد طبيب ليتشي تعافى سكافوني وأنه سيغاد المشفى في الساعات المقبلة بعد خضوعه للفحوصات اللازمة.

ويلعب سكافوني مع ليتشي على سبيل الإعارة من بارما منذ 2019.





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