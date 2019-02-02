نفط العرب ينهب بظل وجود النفط الصخري الامريكي

2019/02/02 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي… الله منح العرب نعم عظيمة جعل تحت اراضيهم محيطات من البترول لكنهم لم يحسنوا استغلالها لجعل بلدانهم بلدان صناعية ويوفرون العيش الكريم لمواطنيهم، للاسف وزعوا ثروات شعوبهم لاسيادهم وجعلوا بلدانهم سوق استهلالكية لبضائع الشركات والمصانع الاوروبية والامريكية، كان العالم يعتمد على الطاقة على نفط العراق ودول الخليج بالدرجة الاولى، امريكا […]

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