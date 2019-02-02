القانونية النيابية ترد على منتقدي الاتفاقية التجارية مع الاردن وتوضح المهام الدستورية للبرلمان

2019/02/02 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، اليوم السبت، ان اتهام بعض القوى السياسية للحكومة بخرق القوانين خلال توقيع اتفاقيتها التجارية مع الاردن غير مشروع، مبينا انه لا يوجد نص قانوني يجيز للبرلمان الاطلاع على الاتفاقيات قبل توقيعها.

وقال همزة في حديث لـ"الغد برس" ان "الحكومة العراقية مفتوحة الايدي لكي تقوم بعقد الاتفاقيات مع دول الجوار وضمن الاطر الدستورية والقانونية، بما يخدم المصالح المشتركة وان الاتفاقيات تتفق مع الدستور العراقي وتعتبر انجاز كبير، لان تفتح افاق العراق امام دول الجوار".واضاف الى ان "مجلس النواب فقط لديه صلاحية متابعة الاتفاقيات وكيفية اجراء الامور لان احد اعمال مجلس النواب متابعة شؤون الحكومة واصدار القوانين" مشددا ان "اتهام الحكومة بان هذه الاتفاقيات غير قانونية، هذا امر غير مقبول وغير مشروع".وتابع عضو اللجنة القانونية، انه "لايوجد نص دستوري ولا من النظام الداخلي في مجلس النواب فقرة او مادة تجيز للبرلمان ان يطلع على مثل هذه الاتفاقيات قبل توقيعها ولكن عندما تجري الحكومة العراقية عقد اتفاقية، يجب ان يطلع مجلس النواب على مبادئ الاتفاقية اما قبل ذلك فأنه غير معني".





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