عمليات الانبار تفجر 68 عبوة ناسفة وتفكك دار مفخخة

2019/02/02 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت قيادة عمليات الانبار، من تفجير 68 عبوة ناسفة وتفكيك دار مفخخة ضمن قاطع المسؤولية.

وقال الناطق باسم الاعلام الامني العميد يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الامنية في قيادة عمليات الانبار تمكنت من تفجير ٦٨ عبوة ناسفة، كما فككت دارا مفخخا، وتمكنت من تفجير حزام ناسف من مخلفات عصابات داعش الارهابية ضمن قاطع المسؤولية”.

وأضاف، ان “قيادة عمليات الجزيرة نفذت واجبا لتطهير طريق من قاعة عين الأسد الجوية الى سيطرة العكبة، كما نفذت واجبا اخر تمكنت خلاله من تطهير مسار أنبوب في شركة النفط في منطقة كبيسه بمسافة ١ كيلو متر”.

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