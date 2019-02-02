تناول مضادات الاكتئاب والمسكنات معاً قد يسبب سكتة دماغية

2019/02/02 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن تناول مضادات الاكتئاب تزيد خطر حدوث السكتة الدماغية، والنزيف داخل الجمجمة، خاصة عندما يتم تناولها مع مسكنات الألم التي يأخذها البعض عادة دون وصفة طبية.الدراسة أجراها باحثون في مركز العلوم الصحية بجامعة شمال تكساس الأمريكية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Journal of the American Osteopathic Association) العلمية.وأوضح الباحثون، أن ما يقرب من 13% من الأمريكيين الذين يبلغون من العمر 12 عاماً فأكثر يأخذون مضاداً للاكتئاب.وأضافوا أن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs) من بين أكثر الأدوية وصفاً لمواجهة الاكتئاب، لأنها منخفضة التكلفة وفعالة وآمنة نسبياً، وتعمل على مادة كيميائية في الدماغ تسمى السيروتونين، وتشمل أدوية مثل "بروزاك"، "زولوفت"، و"باكسيل".ومع ذلك، فإن هذه العقاقير المضادة للاكتئاب تحمل أيضاً مخاطر النزيف المعوي وداخل الجمجمة عند تناولها مع أدوية أخرى.وحسب الفريق، فإن الخطر الكبر من تناول مضادات الاكتئاب يحدث عند تناولها بالتزامن مع تناول مضادات الالتهاب اللاسترويدية (NSAID) وهي مسكنات شائعة جداً للألم يأخذها الناس عادة دون وصفة طبية.وتشمل مضادات الالتهاب اللاسترويدية عقاقير منها "الأيبوبروفين" و"النابروكسين"، ومضادات التخثر مثل "الوارفارين"، والأدوية المضادة للصفيحات مثل "الأسبرين" و"كلوبيدوجرل".وفي دراسة أجريت على مرضى يتناولون عقاقير الاكتئاب، وجد الباحثون أن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية تزيد خطر الإصابة بالنزيف المعوي والدماغي بنسبة 40%، عند تناولها مع مسكنات مضادات الالتهاب الاسترويدية. ويجب على الأطباء مراقبة مرضاهم عن كثب لرصد أعراض نزيف الجهاز الهضمي خلال أول 30 يومًا من تلقى العلاج بمثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، خاصة إذا كان المرضى يتناولون أدوية متزامنة قد تزيد من خطر النزيف.وتعتبر السكتة الدماغية واحدة من الأسباب الرئيسية للإعاقة في جميع أنحاء العالم، وتسبب عبئاً ثقيلاً من الناحية الإنسانية والاقتصادية على المجتمعات.

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