سواريز يكشف عن سر غريب في شخصية ميسي

2019/02/02 | 16:59

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بغداد اليوم/ متابعة

قال النجم الأوروجوياني لويس سواريز، هداف برشلونة الإسباني، إنه يتفق مع زميله الأرجنتيني ليونيل مي...





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