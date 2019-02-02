الفرنسي باتريس.. يرغب في العودة إلى يوفنتوس

2019/02/02 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرغب الفرنسي باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق في العودة مجددًا لصفوف البيانكونيري.اللاعب البالغ 37 عامًا لم يعلن اعتزاله بعد، رغم أنه لا

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