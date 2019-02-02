تشيلسي يبحث استعادة توازنه أمام هيديرسفيلد

2019/02/02 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث نادي تشيلسي إلى استعادة توازنه وبسرع، عندما يواجه هيديرسفيلد تاون اليوم السبت، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وجعلت الخسارة

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