مجلس بغداد يحدد الأسبوع المقبل موعدا لإعلان الفائزين بتعيينات التربية

2019/02/02 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… حدد مجلس محافظة بغداد ، السبت، الأحد من الأسبوع المقبل موعدا للإعلان عن الفائزين في المفاضلة لدرجات التربية، فيما بين أن الضوابط منحت مناطق الإطراف 60% من إجمالي الدرجات الوظيفية لحل أزمة نقص الكوادر التدريسية.وقال عضو المجلس حسون الربيعي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “محضر الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي وصل […]

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