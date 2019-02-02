عادل عبد المهدي يتسلم 1300 قطعة أثرية نادرة استعادتها السلطات الأردنية

2019/02/02 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ألفا وثلاثمئة قطعة أثرية نادرة استعادتها السلطات الأردنية.

وأعلن المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، أنه تم توقيع محضر تسليم القطع الأثرية بعد جلسة المباحثات المشتركة بين الجانبين العراقي والأردني التي عقدت في منطقة الحدود المشتركة.

وأعرب عبد المهدي، عن شكره لرئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية عمر الرزاز، لوضع اليد على هذه الآثار المهربة وإعادتها إلى العراق, مشيرا الى أن هذه الآثار النادرة وإن كانت عراقية لكنها ملك للإنسانية، وإعادتها ربح للعراق والأردن.

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