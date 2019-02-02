كرونكي: أرسنال يمكنه المنافسة على دوري الأبطال مع إيمري

2019/02/02 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر يعتقد جوش كرونكي المدير العام لنادي أرسنال الإنجليزي، أن الفريق سيكون قادراً على المنافسة بشكل أكبر في السنوات القادمة.جوش هو إبن ستان كرونكي مالك أرسنال، والذي يتعرض لاتهامات عديدة في الفترة الأخيرة لعدم إنفاقه على الفريق، وتسببه في غيابه عن منصات البطولات الكبيرة.

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ويرى إبن رجل الأعمال الأمريكي، أن المدفعجية يمكنهم النجاح عن طريق أوناي إيمري، مثلما فعل شون مكفاي مدرب فريق "الرامس" التابع لوالده بالصعود للمرة الأولى لنهائي السوبر بول، وهي المسابقة الموازية لدوري الأبطال في لعبة كرة القدم الأمريكية.



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وقال جوش في تصريحات لصحيفة "تيليجراف":"بالنظر إلى ما فعله شون مع الرامس في فترة قصيرة، تزداد الثقة لدينا على تكرار أرسنال نفس الشيء مع إيمري".

وأضاف:"نحن نعمل هنا على هذا الهدف، أخبرت كل أصدقائي المهتمين بكرة القدم الأمريكية، أن دوري أبطال أوروبا هو الحلم الأكبر لنا".

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متى حدثت آخر مرة؟🤷‍♂️”https://t.co/Z1Mr2N7bgy— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019وتابع:"نرى العديد من التشابهات بين مكفاي وإيمري من ناحية الفلسفة التدريبية والرياضية بشكل عام".

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واستكمل:"كل منهما لدية قاعدة بيانات تحليلة كبيرة، يحاولان تطبيق أسلوبهما عن طريق الممارسة على أرض الواقع، ويتمتعان بروح قيادية عالية".

يُذكر أن أرسنال يحتل حالياً المركز الرابع بالدوري الإنجليزي بعد 24 جولة من البطولة، وهي المرتبة التي تؤهله لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.





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